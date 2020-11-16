Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan şaşırtan estetik itirafı

Geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan Damla Ersubaşı'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

Özel hayatının yanı sıra değişimiyle de dikkatleri üzerine çeken Damla Ersubaşı son olarak sosyal medya üzerinden takipçilerinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Damla Ersubaşı'nın estetikli olup olmadığı konusundaki sorulara verdiği yanıtlar gündem oldu..

İki çocuk annesi olan Ersubaşı, "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez. Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu.

Damla Ersubaşı, "Burnun zaten estetikli" yorumunu yapan bir takipçisine ise, "Yoo, değil. Sadece güzel photoshop yapıyorum" cevabını verdi.

BOTOKS MAĞDURU

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Ersubaşı, yüzündeki ufak morlukların nedenini soran gazetecilere açıklama yapmıştı.

Damla Ersubaşı, "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" şeklinde konuşmuştu.