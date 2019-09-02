Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, ikinci kez anne oluyor

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem'de rol alan Damla Ersubaşı, şimdilerde hamileliğinde 6 ayı geride bıraktı. Ersubaşı, hamilelik fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"4 AYIN ÇABUCAK GEÇMESİNİ TEMENNİ EDERİM"

Kız bebek dünyaya getirecek olan Damla Ersubaşı fotoğrafa ise, "Eminim benim dışımda herkes çok sevmiştir hamilelik sürecini... Sorun ya bende ya sizde, artık orasını bilemem ama keşke hemencik geçiverse şu 9 ay! Not: Canım kızım beni ablandan daha çok yorduğun için ve daha çok halsiz bıraktığın için sana teşekkürü bir borç bilir ve bu 4 ayın çabucak geçmesini temenni ederim" notunu düştü.