Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner ve Ceren'i Gizem Güven'den sitem! 'Bize teklif gelmedi'

2000'li yıllara damga vurmuş olan 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncuları Gizem Güven ve Jennifer Boyner, önceki gün AVM’de objektiflere takıldı. Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yeni versiyonu çekilecek olan Sihirli Annem dizisinde tekrar bir araya geleceklerine dair çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.



Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner ve Ceren'i Gizem Güven, ‘Bize öyle bir teklif gelmedi. Yeni dizi de oynayacak arkadaşlara başarılar diliyoruz. Umarım reytingler istedikleri gibi olur.’ şeklinde konuştular.

YENİ SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, son olarak 2012 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisini yeniden çekeceğini duyurmuştu ve çekimlerine başladı. Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar bombayı patlattı. Yayın tarihini açıkladı.

Nergis Kumbasar yayın tarihi sorularına "Valla benim bildiğim 1 Ocak" yanıtını verdi.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU

Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.

YENİ SİNİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

Betüş: Açelta Topaloğlu

Sadık: Emre Altuğ

Periliçe: Lale Başar

Dudu: Nergis Kumbasar

Suzan: Hande Katipoğlu

Avni: Bülent Seyran

Eda: Tara Mcmillen

Yavuz: Ogeday Girişken

Firuze: Eylem Yıldız

Çilek: Sıla Sade

Ceren: Cemre Demircan

Tuğçe: Nisa Sofiya Aksongur

Cem: Egemen Uysal