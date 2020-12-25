Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner ve Ceren'i Gizem Güven'den sitem! 'Bize teklif gelmedi'
Bir döneme vuran Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner ve Ceren'i Gizem Güven geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntüledi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanacak olan Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonunun sorulması üzerine 'Bize teklif gelmedi' yanıtını verdiler.
2000'li yıllara damga vurmuş olan 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncuları Gizem Güven ve Jennifer Boyner, önceki gün AVM’de objektiflere takıldı. Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yeni versiyonu çekilecek olan Sihirli Annem dizisinde tekrar bir araya geleceklerine dair çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.
Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner ve Ceren'i Gizem Güven, ‘Bize öyle bir teklif gelmedi. Yeni dizi de oynayacak arkadaşlara başarılar diliyoruz. Umarım reytingler istedikleri gibi olur.’ şeklinde konuştular.
YENİ SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Acun Ilıcalı, son olarak 2012 yılında ekrana gelen Sihirli Annem dizisini yeniden çekeceğini duyurmuştu ve çekimlerine başladı. Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar bombayı patlattı. Yayın tarihini açıkladı.
Nergis Kumbasar yayın tarihi sorularına "Valla benim bildiğim 1 Ocak" yanıtını verdi.
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU
Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.
Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.
YENİ SİNİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?
Betüş: Açelta Topaloğlu
Sadık: Emre Altuğ
Periliçe: Lale Başar
Dudu: Nergis Kumbasar
Suzan: Hande Katipoğlu
Avni: Bülent Seyran
Eda: Tara Mcmillen
Yavuz: Ogeday Girişken
Firuze: Eylem Yıldız
Çilek: Sıla Sade
Ceren: Cemre Demircan
Tuğçe: Nisa Sofiya Aksongur
Cem: Egemen Uysal