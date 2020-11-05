Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil Payitaht Abdülhamid'de Refika Kalfa'yı canlandıracak!

Benim Annem Bir Melek dizisinde Melahat olarak da hafızalara kazınan oyuncu, Cennet’in Gözyaşları isimli dram dizisinde de Suna Gürsu karakterini canlandırdığı. Süeda Çil, en son TRT1’de yayınlanan Elimi Bırakma isimli dizide Gönül karakteri ile izleyicisinin karşısına çıktı. Süeda Çil Payitaht Abdülhamid’de Refika Kalfa rolü ile yeniden ekranda olacak.

Uzun süredir projelerde bulunmayan oyuncu, 5 sezondur TRT1’de izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna katıldı. Es Film imzalı TRT1 dizisi, 5. sezona birçok oyuncuyu kadrosuna katarak başlamıştı. Kendi kemik kitlesi olan dizi, yoluna devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Süeda Çil, yeni dizisi Payitaht Abdülhamid’de Refika Kalfa isimli karaktere hayat verecek. Oyuncunun yeni bölümlerde Payitaht Abdülhamid sahnelerinde görünmesi bekleniyor. Süeda Çil aynı zamanda özel hayatında eğitmenlik de yapıyor.