Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil Payitaht Abdülhamid'de Refika Kalfa'yı canlandıracak!
1990'lı yıllardan bu yana birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Süeda Çil, Bizim Mahalle isimli 1993 yapımı diziden bu yana 27 senedir ekranlarda farklı karakterlerle yer alıyor. Kaygısızlar isimli efsane dizide Terbiye Kaygısız olarak da hatırlayacağınız oyuncu, Sihirli Annem dizisinde de Firuze karakterine hayat vermişti.
Benim Annem Bir Melek dizisinde Melahat olarak da hafızalara kazınan oyuncu, Cennet’in Gözyaşları isimli dram dizisinde de Suna Gürsu karakterini canlandırdığı. Süeda Çil, en son TRT1’de yayınlanan Elimi Bırakma isimli dizide Gönül karakteri ile izleyicisinin karşısına çıktı. Süeda Çil Payitaht Abdülhamid’de Refika Kalfa rolü ile yeniden ekranda olacak.
Uzun süredir projelerde bulunmayan oyuncu, 5 sezondur TRT1’de izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna katıldı. Es Film imzalı TRT1 dizisi, 5. sezona birçok oyuncuyu kadrosuna katarak başlamıştı. Kendi kemik kitlesi olan dizi, yoluna devam ediyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Süeda Çil, yeni dizisi Payitaht Abdülhamid’de Refika Kalfa isimli karaktere hayat verecek. Oyuncunun yeni bölümlerde Payitaht Abdülhamid sahnelerinde görünmesi bekleniyor. Süeda Çil aynı zamanda özel hayatında eğitmenlik de yapıyor.