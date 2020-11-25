Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil Payitaht Abdülhamid ile setlere geri döndü

1990'lı yıllardan bu yana birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Süeda Çil Payitaht Abdülhamid kadrosuna dahil oldu. Kaygısızlar’da Terbiye Kaygısız olarak izlediğimiz Süeda Çil, Sihirli Annem’de ise Firuze karakterini canlandırmıştı. Süeda Çil, 2 yıllık dinlenmenin ardından yeniden dizi setlerine TRT1’in Payitaht Abdülhamid dizisi için döndü.

Benim Adım Bir Melek’te Melehat, Cennet’in Gözyaşları’ndan ise Suna karakterine hayat veren oyuncu, en son 2018 yılında Elimi Bırakma’da Gönül olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Vildan Atasever’in canlandırdığı Saliha Sultan’ın sadakatli hizmetlisi Refika karakteri ile izleyeceğimiz Çil, zeki, becerikli ancak Sultan’ının sakinliğinin aksine entrikaların içine girerek Sultan’ını padişahın gözdesi yapmak ve sarayda iyi bir konumda yer edinmek için oyunlar oynayan, kurnaz bir kadın olarak ekrana gelecek.