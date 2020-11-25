  • $7,9607
  • 9,4748
  • 462.187
  • 1331.2
  • Haberler
  • Magazin
  • Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil Payitaht Abdülhamid ile setlere geri döndü
25 Kasım 2020 Çarşamba 10:03 | Son Güncelleme:

Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil Payitaht Abdülhamid ile setlere geri döndü

Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil Payitaht Abdülhamid ile setlere geri döndü

TRT1'in Cuma akşamları yayınlanan dizisi Payitaht Abdülhamid'e katılan oyunculara yenileri ekleniyor. Vildan Atasever'in dizide Saliha rolünde yer alacağının ortaya çıkmasının ardından, Goncagül Sunar'ın da yapıma katılacağı bilgisi gelmişti. Bir başka transfer daha ortaya çıktı. Sihirli Annem'in Firuze'si olarak hafızalara kazınan Süeda Çil Payitaht Abdülhamid ile setlere geri döndü...

1990'lı yıllardan bu yana birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Süeda Çil Payitaht Abdülhamid kadrosuna dahil oldu. Kaygısızlar’da Terbiye Kaygısız olarak izlediğimiz Süeda Çil, Sihirli Annem’de ise Firuze karakterini canlandırmıştı. Süeda Çil, 2 yıllık dinlenmenin ardından yeniden dizi setlerine TRT1’in Payitaht Abdülhamid dizisi için döndü.

Benim Adım Bir Melek’te Melehat, Cennet’in Gözyaşları’ndan ise Suna karakterine hayat veren oyuncu, en son 2018 yılında Elimi Bırakma’da Gönül olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Vildan Atasever’in canlandırdığı Saliha Sultan’ın sadakatli hizmetlisi Refika karakteri ile izleyeceğimiz Çil, zeki, becerikli ancak Sultan’ının sakinliğinin aksine entrikaların içine girerek Sultan’ını padişahın gözdesi yapmak ve sarayda iyi bir konumda yer edinmek için oyunlar oynayan, kurnaz bir kadın olarak ekrana gelecek.

<p>Varank, Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürüten DOKA'nın desteğiyle restore edilen evlerle

Bakan Varank'tan Giresun açıklaması: Zeytinlik Mahallesi UNESCO'ya aday

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yedikçe kilo verdiren 10 besin

Antik kent kazılarında bebek mezarı bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.