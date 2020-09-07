07 Eylül 2020 Pazartesi 10:03 | Son Güncelleme:
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ile Caner Turp evlendi!
Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan, Selena dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Gizem Güven büyüdü. 26 yaşındaki Güven, futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu.
'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen Gizem Güven evlendi. Ünlü oyuncu, futbolcu Caner Turp ile İstanbul'da dünyaevine girdi.
Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Güven'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Güven, 2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri geniş kitlelerce tanındı. Genç oyuncu, 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla ile izleyici karşısına çıktı.