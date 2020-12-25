Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür yıllar sonra itiraf etti! 'Nefret ediyorduk'

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Tekrar yayınlanan bölümleri ile reyting rekorları kıran başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan ve Nevra Serezli'nin rol aldığı Sihirli Annem dizisi oyuncuları gündemden düşmüyor.



Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür, Hürriyet'te özel açıklamalarda bulundu. Zayıflaması hakkında konuşan Özmüldür, 'Üniversitede bir reddedilmenin ardından dedim ki ‘Buğra senin kendine çekidüzen vermen gerekiyor. Toparlanmalısın artık.’ Onun üzerine çok ciddi spor yaptım ve diyete başladım. İki buçuk yıl gibi bir sürede 30 kiloya yakın kilo kaybı yaşadım. 90’dan 60 kilolara düştüm.' dedi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ile arasının çekimlerde çok kötü olduğunu söyleyen Özmüldür, 'Kardeşim Ceren’i canlandıran Gizem (Güven) evlilik yemini ederken neredeyse ağlayacaktım. Çok ayrı bir bağ var aramızda. Belki kendi sosyal çevremizden uzaklaşmamız bizi birbirimize daha da kenetledi. Sonrasında diziye Zeynep (Özkaya) ve Damla (Ersubaşı) dahil oldu.

Damla’yla asla geçinemiyorduk. Cem-Tuğçe aşkını oynuyorduk ama birbirimizden nefret ediyorduk. Çocukken Damla’yla kimyamız asla uyuşmadı. ‘Sihirli Annem’ geri döndüğünde ise artık can ciğerdik. Hâlâ da öyleyiz. Kızların bende yeri çok ayrı...' açıklamalarında bulundu.