29 Ekim 2020 Perşembe 17:50 | Son Güncelleme:
Sihirli Annem yeniden mi çekiliyor? Gizem Güven açıkladı
Yasemin DÖNGEL
Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen adlı dijital platform için yeniden çekildiği bir süredir konuşuluyor. Konuyla ilgili Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den Aksam.com.tr'ye özel açıklama geldi.
Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayına başlatmayı planladığı Exxen adlı dijital platformda ekrana gelecek Sihirli Annem dizisinin hazırlıkları sürüyor. Tv100'ün iddiasına göre; Süreç Film imzalı diziyi Başak Soysal yönetecek. Gamze Özer'in yazdığı dizi 10'ar bölüm halinde 2 sezon olarak çekilecek. Yeni yılda yayında olacak dizinin yeni bölümlerinde Nevra Serezli'nin Dudu rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın Perihan karakterini ise Lale Başar oynayacak.
GİZEM GÜVEN'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili iddiaları dizide Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven'e sorduk. Güven, "Henüz bizlerin bir bilgisi yoki maalesef haber almadık hiçbirimiz" ifadelerini kullandı. Dizinin yayın hayatına geçip geçmeyeceği henüz merak konusu.