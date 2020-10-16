Sihirli Annem yeniden çekilecek! Acun Ilıcalı Exxen için Sihirli Annem'i listeye ekledi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, tv8'in yanına şimdi de dijital platform Exxen için çalışmalarına devam ediyor. Peş peşe iddialı transferler yapan Ilıcalı Exxen için Sihirli Annem'i listeye ekledi. Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi 20 bölüm olarak yeniden çekilecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgiye göre, Ilıcalı Sihirli Annem dizisini de listesine aldı. Süreç Film diziyi 20 bölüm olarak Exxen için çekecek.

Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alan Sihirli Annem dizisi yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü.

Kanal D'nin efsane dizisi Sihirli Annem'in başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan paylaşmıştı.