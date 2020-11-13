Sihirli Annem oyuncuları kimler oldu? Sihirli Annem 2020 ne zaman, hangi kanalda?

Sihirli Annem yeni oyuncuları yoğun ilgi görüyor. Bir zamanların en çok izlenen ve sevilen yapımları arasında yer alan Sihirli Annem izleyici ile buluşacak. Acun Ilıcalı'nın projesi Exxen il hizmete sunulacak olan Sihirli Annem yeni oyuncuları belli oldu. Dizi Süreç Film imzası taşıyor. Peki, Sihirli Annem yeni oyuncuları kimler oldu?

SİHİRLİ ANNEM YENİ OYUNCULARI KİMLER OLDU?

Sihirli Annem yeni oyuncuları ve kadrosu belli oluyor. Emre Altuğ, yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.

'Betüş'ü canlandıracak olan yeni oyuncu Açelya Topaloğlu olurken, Nevra Serezli'nin 'Dudu' rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın 'Perihan' karakterini ise Lale Başar canlandıracak.

SİHİRLİ ANNEM 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem', Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen'de yayınlanacak. Yayınlandığı döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisi, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platformu 'Exxen' için yeniden çekilecek.