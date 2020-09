Sihirli Annem ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sihirli Annem ne zaman çekildi?

Türk çocuk fantastik televizyon dizisi olan Sihirli Annem tekrar bölümleri ile yeniden ekranlarda yayınlanıyor. Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve çok sayıda izleyici kitlesine sahip olan dizinin tekrar bölümleri de ilgi ile takip ediliyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor.

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sihirli Annem, Kanal D ekranlarında saat 11:00'de başlıyor.

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alıyor.

Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon(2005-2006), 22 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezon 240. bölümüyle ekranlara veda etti.

SİHİRLİ ANNEM NEREDE ÇEKİLDİ?

Sihirli Annem dizisinin çekimleri İstanbul Ata Film Stüdyolarında gerçekleştirildi. Dizide Betüş ve ailesinin hikâyesi İstanbul'da geçmektedir. Ancak dizinin bazı mekanları hayal ürünüdür. Bazı şatolar, gezegenler gibi hayal ürünü mekanlar animasyon olarak hazırlanmış ve oyuncular bu mekanlara blue-box teknolojisiyle yerleştirilmiştir.

SİHİRLİ ANNEM HİKAYESİ

2003'te başlayan dizinin klasik bölümlerinde; tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş'ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir ve Taci'yi köpeğe çevirmiştir. Bu nedenle Dudu, Betüş'ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğu Cem ve Ceren ile birlikte mutlu bir yuva kurar. Daha sonra Çilek adında bir periyi evlatlık alırlar. İlk başta Betüş'ün ikiz kardeşi Eda da Betüş'ü kıskandığı için annesine kötü sihirlerinde yardım eder. Daha sonra kendisi de bir fani olan Yavuz ile evlenir. Ve Dudu bu kez iki kızını da kocalarından ayırıp şatoya yanına almak için mücadelesine devam eder. Yaptığı kötü sihirlerin sonucunda sürekli Perihan'dan ceza alır. Betüş'ün karşı komşusu Avni perilerin varlığını bilmektedir ve sürekli onları dürbünle izlemektedir. Bu nedenle eşi Suzan'la sürekli sorunlar yaşar.

Daha sonra 2011 yılında dizinin aynı isimle başlayan devam serisinde ise; Betüş ve Sadık’ın çocukları Cem, Ceren ve Çilek artık büyümüşlerdir. Birbirlerini çok seven bu üç kardeşin kavga ve tartışmaları devam etmektedir. Cem Tuğçe'den ayrılmış, tıp fakültesinin en güzel kızlarından Ece ile çıkmaya başlamıştır. Fakat Cem'e olan aşkı yüzünden Cem'in kazandığı bölümü kazanan Tuğçe, büyük bir aşk acısı çekmekte ve Cem'i çok kıskanmaktadır. Çilek, eskisi gibi sıkıştıkça akıl sır erdirilemeyecek sihirler yaparken, Firuze'nin kızı Zeytin de tıpkı Çilek'in çocukluğundaki gibi yaramazdır. Avni Suzan'ın onu boşamasının ardından yaşadığı buhranı, Betüş'ün kafesinde yeni çalışmaya başlayan Zeyno'ya duymaya başladığı aşk ile atlatır. Avni'nin oğlu Efecan da babası gibi tüm perileri görmektedir. Dudu, yıllardan beri insan gibi yaşayan Taci'yi bir son dakika kıskançlığı ile köpeğe dönüştürerek bütün dengeleri yeniden bozmuştur. Eda'yı ise gözlerimiz göremese bile hep aramızda hissederiz. Dizi 26 Eylül 2011 tarihinden itibaren hafta içi her gün yayınlanmaya başlamıştır. Bu tarihten sonraki bölümlerde Çilek'i gerçek annesi sihirle almış ve ailedeki herkesin hafızasından silmiştir. Perihan, periler hanı görevinden bir süreliğine istifa etmiş ve tatile çıkmıştır. Dudu, kuzeni Pakize'nin gelişiyle birlikte Pakize'yle sorunlar yaşamaya başlamıştır. Ve Perihan'ın geri dönmesi için kendini sihirle gençleştirmiştir. Kendini düzeltecek sihri unuttuğu için de Perihan gelene kadar genç kalmak zorundadır. Öte yandan Betüş ve Sadık yıllar sonra kendi çocuklarına sahip olmuştur. Ailenin yeni üyesinin ismi Betüş'ün kaybettiği kız kardeşinin adı Eda'dır. Eda da tıpkı annesi gibi peridir. Ayrıca evrendeki özel perilerden biridir. Çünkü geleceği görme sezgileri güçlüdür ve görünmezleri görebilmektedir. Perihan uzun süre geri dönmeyince Periliçe, eski periler hanı Peri Nine'yi bu görev için yeniden çağırır. Dudu ve Pakize'nin süt annesi olan Peri Nine onların vefasızlığına kırgındır. Ama Periliçe'yi kıramaz ve görevi kabul eder. Barış, ailesinin şehir dışına taşınmasından sonra Cem'in ev arkadaşı olmuştur. Bu zaman zaman Tuğçe ve Cem arasında gerginliğe yol açmaktadır.