Sihirli Annem'in senaristinin büyük gafı sosyal medyada olay oldu!

2003 yılında ilk olarak yayınlanmaya başlayan fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem, hafızalara kazınmış ve televizyon tarihimize geçmiş bir dizi olarak herkes tarafından çok seviliyor. 2012 yılına kadar da yayınlanarak en uzun ekranda kalan diziler arasında yerini aldı.

Dizinin hafızalara kazınmış isimleri olan İnci Türkay Betüş karakteri ile anılıyor hala. Bir başka isim ise Sadık rolünü oynayan Şahap Sayılgan. Bu iki ismin de dizini yeni versiyonunda rol almayacağı, yeni oyuncularla dizinin çekileceği bir süre önce ortaya çıkmıştı.

İnci Türkay’ın oynadığı Betüş karakterini Açelya Topaloğlu’nun oynayacağı ortaya çıkarken, Lale Başar’ın Perihan ve Nergis Kumbasar’ın da Dudu rolünü oynayacağı söylenmişti. Dijital versiyonda Hande Katipoğlu’un ise Suzan’ı ve Bülent Seyran’ın da Suzan’ın eşini oynayacağı, dizinin yeni Firuze’sinin de Eylem Yıldız olacağı öğrenilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından ayrıntılarını paylaştığı dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sihirli annem dizisinin senaristi Gamze Özer’in yaptığı bir açıklama, İnci Türkay ve Suat Sungur’un kulağına gitti. Fanları sayesinde dizinin yeni versiyonunun çekileceğinden haberi olan oyuncuların, Gamze Özer’in yaptığı açıklamaya da kızdıkları öğrenildi.

İnci Türkay’ın yeni kadroyla dizinin tekrar çekileceğini sosyal medyadan öğrenip sitem etmesinin yanı sıra, Gamze Özer’in dizinin ilk versiyonunda oynayan kimi oyuncular için ‘yaşlanan oyuncular oldu’ sözleri, Türkay ve Sungur’u kızdırmış.