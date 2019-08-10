'Cio Baba' lakaplı Cihangir Ceyhan, muhabirleri tehdit etti!

Sıfır Bir dizisindeki Cio Baba karakteriyle yıldızı parlayan ve yeni sezonda Çukur'a transfer olan Cihangir Ceyhan, önceki gece sevgilisi ile Karaköy'deki bir mekanda eğlendi. Mekan çıkışı görevlilerden taksi çağırmasını isteyen Ceyhan, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince ise sinirlendi. Muhabirlerin üzerine yürüyen ünlü oyuncu, "O flaş bir daha patlarsa kafanı gözünü kırarım, o çektiklerini de hemen siliyorsun" sözleriyle tehditler savurdu.

UYARILARI DİNLEMEDİ!

Tehditlerini duyan çevredekiler, "Cio Baba bunlara alış, burası Adana değil İstanbul. Çekilmek istemiyorsan dışarı çıkmayacaksın" dedi. Ancak tehditlerine devam eden Cihangir Ceyhan, "Şimdi taksiye bineceğim o makine kalkmayacak, sana bu son uyarım" şeklinde tehditkar sözlerini sürdürdü. Oyuncunun yanında bulunan sevgilisi ise görüntü vermemek için elinde bulunan çantası ile yüzünü sakladı.