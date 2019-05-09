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  3. 'Şiddet yapmadım, şiddet gördüm'

'Şiddet yapmadım, şiddet gördüm'

'Şiddet yapmadım, şiddet gördüm'

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tahgöze, 2016 yılında boşandığı manken Seçkin Piriler'in şikayeti üzerine dün akşam Etiler'de bulunan Beşiktaş Büro Amirliği'ne çağrıldı.

Tolga ASLAN

Seçkin Piriler'i darp ettiği iddiasıyla ifadesine başvurulan Kaan Tangöze, yaklaşık iki saat karakolda ifade verdi. Polislerin ifadesine başvurduğu Tangöze, karakol çıkışı açıklamalarda bulundu. Tangöze, "Ben şiddet gördüm. Şiddet yapmadım. Şikayetçi oldum zaten. Her şey ortaya çıkacak. Çocuklarım için her şeyi yapıyorum ve bunlara katkanıyorum" diye konuştu. Kaan Tangöze'nin yüzündeki kırmızı şiş dikkatlerden kaşmadı. 

Seçkin Piriler, eski eşinin kendisini iki çoçuğunun önünde darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

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