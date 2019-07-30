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  3. Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, canlı yayında çılgına döndü

Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, canlı yayında çılgına döndü

Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, canlı yayında çılgına döndü

Sevgilisi Gözde Kayra'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Metin Yıldız, katıldığı canlı yayına Kayra'nın telefonla bağlanmasıyla stüdyoyu terk etmek istedi.

Sevgilisi Gözde Kayra'ya şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, Cengiz Semercioğlu'nun Sabah Sohbeti programına konuk oldu. Yıllardır birlikte olduğu Kayra'ya şiddet uygulamadığını tam tersine şiddete maruz kaldığı söyleyen oyuncu, Kayra'nın programa telefonla bağlandığını duyunca yayını terk etmeye kalkıştı.

"GÖZDE HER ŞEYİ BENİ ÇOK SEVDİĞİNDEN YAPIYOR"

Hakkındaki iddialara cevap veren Metin Yıldız, canlı yayında şunları söyledi: "Asıl şiddete uğrayan kişi benim. Gözde Kayra her şeyi beni çok sevdiğinden yapıyor. O bana saldırdı. Ben öylece durdum. Bütün vücudum tırnak izi dolu, boğazımı sıktı."

YAYINI TERK ETMEK İSTEDİ

Peş peş açıklamalar yapan Yıldız'ın şiddet uyguladığı iddia edilen Gözde Kayra canlı yayına telefonla bağlandı. Yıldız ise canlı yayında karşılık konuşmanın doğru olmadığını arada ailelerin olduğunu söyleyerek yayını terk etmek istedi. Oyuncu, Semercioğlu'na Gözde Kayra'nın da söz hakkı olduğunu ancak tek başına programına konuk alabileceğini ve tüm soruları sorabileceğini de söyledi.

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