Sibel Turnagöl: Oyunculuk 30'undan sonra başlar

Sinema ve dizi sektöründe eski oyuncuların artık yer bulamamasına değinen Turnagöl, bu olaya şu sözlerle sitemde bulundu: “Bence asıl oyunculuk 30’undan sonra başlıyor. Neden böyle haksızlık yapılıyor Hülya Hanım? Ben buna çok kızıyorum. Ne büyük bir hakaret… Hâlbuki ne kadar değerli oyuncularımız var. Niçin projelerde olmasınlar. Neden?”