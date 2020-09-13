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13 Eylül 2020 Pazar 01:31 | Son Güncelleme:

Sibel Turnagöl: Oyunculuk 30'undan sonra başlar

Sibel Turnagöl: Oyunculuk 30'undan sonra başlar

Oyuncu Sibel Turnagöl, Hülya Koçyiğit'in ‘Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Sinema ve dizi sektöründe eski oyuncuların artık yer bulamamasına değinen Turnagöl, bu olaya şu sözlerle sitemde bulundu: “Bence asıl oyunculuk 30’undan sonra başlıyor. Neden böyle haksızlık yapılıyor Hülya Hanım? Ben buna çok kızıyorum. Ne büyük bir hakaret… Hâlbuki ne kadar değerli oyuncularımız var. Niçin projelerde olmasınlar. Neden?”

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