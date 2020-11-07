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  • Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan aşk iddialarına ilk açıklama
07 Kasım 2020 Cumartesi 11:17 | Son Güncelleme:

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan aşk iddialarına ilk açıklama

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan aşk iddialarına ilk açıklama

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı'yla görüntülenmiş ve aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ural, iddialara yanıt verdi.

Melisa Ural geçen akşam Serhan Adalı’yla Etiler’de görüntülenmiş, ikilinin paniği aşk dedikodularına yol açmıştı. Melisa Ural, arkadaş olduklarını açıkladı:

“Serhan arkadaş grubumdan. Ayrıca kendisi en yakın arkadaşım Aslı Çebi’nin nişanlısı. Bizim arkadaşlığımız Londra’da okurken başladı. Bu haberlere üzülüyorum ama beni bu arkadaşlarımla bol bol görmeye devam edeceksiniz.”

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