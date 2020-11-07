Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'dan aşk iddialarına ilk açıklama

Melisa Ural geçen akşam Serhan Adalı’yla Etiler’de görüntülenmiş, ikilinin paniği aşk dedikodularına yol açmıştı. Melisa Ural, arkadaş olduklarını açıkladı:

“Serhan arkadaş grubumdan. Ayrıca kendisi en yakın arkadaşım Aslı Çebi’nin nişanlısı. Bizim arkadaşlığımız Londra’da okurken başladı. Bu haberlere üzülüyorum ama beni bu arkadaşlarımla bol bol görmeye devam edeceksiniz.”