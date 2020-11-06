Sibel Can'ın kızı Melisa Ural Serhan Adalı'yla yakalandı!

Melisa Ural, önceki akşam Serhan Adalı’yla Etiler’deki bir mekandaydı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, çıkışta Adalı’nın lüks cipine bindi. O sırada patlayan flaşlar iki genci panikletti. Serhan Adalı görüntü alınmasını engellemek için gaza basarak hızla uzaklaştı.

KARAKOLLUK OLMUŞTU

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın küçük oğlu Serhan Adalı, bir dönem oyuncu Öykü Çelik’le yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi.

Melisa Ural ve Serhan Adalı mekandan aynı araçla ayrıldı.