06 Kasım 2020 Cuma 12:18 | Son Güncelleme:
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural Serhan Adalı'yla yakalandı!
Öykü Çelik'le yaşadığı aşkla bir dönem adından söz ettiren Serhan Adalı, Sibel Can'ın kızı Melis Ural'la görüntülendi. İkilinin kameraları görünce paniklemesi aşk iddialarını kuvvetlendirdi.
Melisa Ural, önceki akşam Serhan Adalı’yla Etiler’deki bir mekandaydı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, çıkışta Adalı’nın lüks cipine bindi. O sırada patlayan flaşlar iki genci panikletti. Serhan Adalı görüntü alınmasını engellemek için gaza basarak hızla uzaklaştı.
KARAKOLLUK OLMUŞTU
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın küçük oğlu Serhan Adalı, bir dönem oyuncu Öykü Çelik’le yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi.
Melisa Ural ve Serhan Adalı mekandan aynı araçla ayrıldı.