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  3. Sibel Can'dan yaz albümü
31 Mayıs 2020 Pazar 23:49 | Son Güncelleme:

Sibel Can'dan yaz albümü

Sibel Can'dan yaz albümü

Pandemi süreci başlar başlamaz evine stüdyo kurduran ve okumalarını kendi stüdyosunda yapan Sibel Can, yeni albümünün müjdesini verdi.

Okuma provalarını bitiren ünlü isim, yeni şarkıları sonrasında da konser serisine start verecek. Sosyal mesafe başta olmak üzere tüm önlemlerini alan Can, haziran sonu yaz konserlerine başlayacak. Can, yeni fotoğrafları için evinin terasında objektiflere poz verdi. 


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