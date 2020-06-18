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  3. Sibel Can'a stüdyoda pasta sürprizi
18 Haziran 2020 Perşembe 00:04 | Son Güncelleme:

Sibel Can'a stüdyoda pasta sürprizi

Sibel Can'a stüdyoda pasta sürprizi

Ağustosta 12 şarkılık yeni albümünü yayımlamaya hazırlanan Sibel Can, önceki gün müzisyenler Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl ile birlikte stüdyoya girdi.

Yeni normalleşme sürecinde çalışmalarına start veren Can’ı tebrik eden Akçıl, pasta sürpriziyle şarkıcıyı sevindirdi. Can, albümünde Akçıl imzalı 3 şarkı okuyacak. Sosyal mesafe başta olmak üzere tüm önlemlerini alan Can, haziran sonu da yaz konserlerine başlayacak.

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