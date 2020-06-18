Sibel Can'a stüdyoda pasta sürprizi

Yeni normalleşme sürecinde çalışmalarına start veren Can’ı tebrik eden Akçıl, pasta sürpriziyle şarkıcıyı sevindirdi. Can, albümünde Akçıl imzalı 3 şarkı okuyacak. Sosyal mesafe başta olmak üzere tüm önlemlerini alan Can, haziran sonu da yaz konserlerine başlayacak.

