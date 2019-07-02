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  3. Sibel Can ve kızı Melisa'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu! "Hanginiz Sibel Can?"

Sibel Can ve kızı Melisa'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu! "Hanginiz Sibel Can?"

Sibel Can ve kızı Melisa'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu! "Hanginiz Sibel Can""

Sibel Can kızı Melisa ile gittiği tatilden bir fotoğraf paylaştı. Sibel Can’ın bu fotoğrafına yüzlerce yorum ve beğeni geldi. Bazı hayranları “Hanginiz Sibel Can?” şeklinde sorular sordu.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Alaçatı’da kızıyla beraber gittiği tatilden bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Ünlü şarkıcının kızı ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Bazı hayranları fotoğrafın altına “Hanginiz Sibel Can?”, “Abla-kardeş gibisiniz” şeklinde yorumlarda bulundu.   

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