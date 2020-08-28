Sibel Can çocuklarıyla tekne tatilinde

Sibel Can 1999’da boşandığı Hakan Ural ve 2010’da ayrıldığı Sulhi Aksüt’ten olan çocukları Engincan, Melisa Ural ve Emir Aksüt ile sezonu geç açtı. Posta'nın haberine göre; haftalığı 50 bin TL olan bir motoryat kiralayıp mavi tura çıktılar, Göcek koylarını dolaştılar. 26 yaşına basan Melisa’nın doğum gününü de Marmaris’teki bir otelde kutladılar.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN AKLA KARAYI SEÇTİ

Arılara önlem olarak tekneyi Göcek’te demirleten Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için akla karayı çekti. Teknenin tüm perdelerini kapattırdı. Kahvaltı sırasında sofraya arılar hücum etmesin diye de personele kahve yaktırdı. Çocuklarsa gün boyu denizin tadını çıkardı...