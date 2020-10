Sibel Can, Kilyos sahilinde çekilen çölü anımsatan resimlerle bezeli klibinde Nihan Peker ve Gül Hürgel imzalı beş ayrı kıyafet giydi. Dinleyicileriyle her an iletişim halinde olan ve müzik yolculuğunda onlarla kol kola olmayı tercih eden güzel sanatçı, “Dinleyicilerimin istediği her şarkıyı kliplendireceğim” dedi.