Sia peruksuz gittiği markette alışverişi yapanların parasını ödedi

Sosyal medya kullanıcılarına göre, “Chandelier” adlı şarkıyı seslendiren şarkıcı, ABD menşeli süpermarket zinciri Walmart'ın Kaliforniya eyaletinin Palm Springs kentindeki şubesini ziyaret etti ve müşterilerin alışverişlerinin ücretini ödemeye başladı.

Başlangıçta kimliğini açıklamayan şarkıcı, müşterilere yakın zamanda piyango kazanan Cici isimli kişi olduğunu söyledi.

Adri Buckles'ın Twitter'da paylaştığı videoda tam adı Sia Kate Isobelle Furler olan şarkıcının süpermarkette dolaştığı, bir müşteri için ödeme yaptığı ve "Sırada kim var?" diye sorduğu görülüyor.

Buckles şarkıcının, aldıklarının parasını ödediği müşterilerden biri olduğunu iddia etti.

Twitter'da, şarkıcının gerçek kimliğini ifşa ettiği için özür dilemeden önce “Sia bugün aldıklarımın parasını ödedi, çok teşekkür ederim!!” ifadesini kullandı.

Buckles paylaşımında şunlara yer verdi: “Herkesin aldıklarını ödeyecek kadar vicdana ve güzel ruha sahipsin! Kim olduğunu anladığımda herkese söylediğim için özür dilerim! Fakat bu kibarlığa teşekkür edilmeli !!!”

Buckles'ın videosu o andan itibaren 1,5 milyondan fazla izlendi.

Bazı başka Twitter kullanıcıları da Sia'nın alışverişlerinin ücretini ödediğini belirtti. Kullanıcılardan biri, "Hala dün gecenin sarhoşluğunu yaşıyorum. Sia ile karşılaştım ve o benim aldıklarımı ödedi. O çok tatlı” paylaşımında bulundu.

Bir başka kullanıcıysa, şarkıcının başka bir mağazada da aynı cömert davranışı sergilediğini açıkladı.

Sosyal medya kullanıcısı "Bugün T.J.Maxx mağazasına gittim ve bu hoş bayan herkesin aldıklarını ödemeye karar verdi çünkü 'piyangoyu kazanmış'... Facebook az önce anneme bu kişinin @Sia olduğunu bildirdi, onu tanıyamadım. Bundan onun uzun süredir peruk altında gizlenmesini sorumlu tutuyorum" dedi.

Kullanıcı, daha sonra Sia’yla poz veren annesinin fotoğrafını paylaştı.

Twitter'daki paylaşımlar, hayranlarının Sia'nın nezaketini övdüğü binlerce yanıt aldı.

Bir kişi, “O halde, @Sia Palm Springs'teki Walmart'taydı, herkesin Şükran Günü alışverişlerinin parasını ödüyordu! Bu inanılmaz! Son üç gündür onu dinliyorum. O harika bir insan!" diye tweet attı.

Başka biri de, "Sia diye biri varolduğu için şükrediyorum" diye ekledi.