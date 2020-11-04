Geçtiğimiz hafta reytinglerin çok kötü gelmesinin ardından Show TV final kararı almıştı. Büyük bir prodüksiyon ile ekrana gelen, Tolgahan Sayışman ve Sude Güler’in başrollerine yer aldığı dizi kısa sürede ekran veda ederek, tüm izleyicileri şaşkına çevirdi. Show TV’nin iddialı dizisi Şeref Sözü final yapıyor.

Final bölümü ile bu akşam izleyicileri ile son kez buluşacak olan Şeref Sözü dizisinin final bölümünde yaşanacakların detayı şöyle: İsra’yı suçlayan Yasemin’in Ömer’i getirerek izleyenleri şaşırttığı tanıtımda Cihan’ın giderek yükselen öfkesi dikkat çekiyor. İkili arasında olacaklar ise şimdiden merakla bekleniyor. Nihayet eve dönen ve hiç de sıcak karşılanmayan İsra’nın tek derdi oğlunu sağ salim yeniden kucağına alabilmektir.

Cihan Adabeyli, oğlunun bulunması için tüm imkanları seferber ederken, büyük bir belirsizliğin pençesindeki İsra, çaresizce Ömer’in bulunmasını beklemektedir. Emsal’in talimatıyla ev halkı da adanın her köşesinde bebeği aramaya koyulur. Yasemin gözünü karartmış; eve geri dönebilmek, Cihan’la tekrar birlikte olabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Bu kez Metin’in de durduramadığı Yasemin, küçük Ömer’le birlikte liman binasını ateşe verir. Ömer kurtulabilecek mi? Cihan Adabeyli oğluna yaşatılanların hesabını nasıl soracak? Yasemin’in intikam planı nasıl sonuçlanacak? Tüm yaşananlardan sonra İsra, adada kalabilecek mi?



