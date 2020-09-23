Sezonun ilk final haberi geldi! Gençliğim Eyvah yeni sezonda olacak mı?

Süreç Film imzası taşıyan Gençliğim Eyvah dizisinin final yapmasına karar verildi. Dizinin final haberini ise Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından duyurdu. Yeni sezonun başlamasıyla reytingleri iyice düşen dizi için final kararı verildi. Levent Ülgen ve Cengiz Bozkurt'u buluşturan dizi 17. bölümde ekrana veda edecek.

SEZONUN İLK FİNAL HABERİ GELDİ!

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin’in rol aldıkları dizinin 17. bölümde final yapacağı belirtildi.



