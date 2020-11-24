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  • Sezin Erbil'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı... Torunu Elisa'yı uzaktan sevdi
24 Kasım 2020 Salı 23:45 | Son Güncelleme:

Sezin Erbil'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı... Torunu Elisa'yı uzaktan sevdi

Sezin Erbil'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı... Torunu Elisa'yı uzaktan sevdi

Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan 63 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil'i hastane dönüşü kapıda kızı Sezin Erbil karşıladı.

Mehmet Ali Erbil'i karşılamada Sezin Erbil, 1 yaşındaki kızı Elisa’yla birlikte sosyal mesafeyi korudu. 

Koronavirüs salgını nedeniyle aracın içerisindeki babasına çok fazla yaklaşmayan Sezin Erbil, sosyal medyadan o anın fotoğrafını paylaşıp “Tabii ki birbirimizi çok sevdiğimiz için maskeliydik. Ama buna rağmen biz çok mutluyuz” notunu düştü.

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