Sezin Erbil'den Mehmet Ali Erbil paylaşımı... Torunu Elisa'yı uzaktan sevdi

Mehmet Ali Erbil'i karşılamada Sezin Erbil, 1 yaşındaki kızı Elisa’yla birlikte sosyal mesafeyi korudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle aracın içerisindeki babasına çok fazla yaklaşmayan Sezin Erbil, sosyal medyadan o anın fotoğrafını paylaşıp “Tabii ki birbirimizi çok sevdiğimiz için maskeliydik. Ama buna rağmen biz çok mutluyuz” notunu düştü.