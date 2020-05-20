Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7957
  • 7,4381
  • 382.529
  • 102699
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sezin Erbil kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu...

Sezin Erbil kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu...

Sezin Erbil kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, geçen ocak ayında ilk kızı Elisa'yı kucağına almıştı. Sezin Erbil, kızının yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Taze anne Sezin Erbil, minik Elisa'nın fotoğrafını "Dedesi istemiş paylaşmış... Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem, kendisi ileride rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına...Tv'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim... İşte benim ÖMRÜM" notu ile Instagram'da paylaştı. 


Virüsün gen haritası çıkarıldı! İşte Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı
25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi! İşte o kentler
İran'dan ABD'ye savaş çıkaracak sözler: Kesin ve kararlıyız
Şoke eden görüntü! Politikacı ve oğlu tüfekle infaz edildi
Maskeler için kritik 72 saat uyarısı! Sakın bunu yapmayın
Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Pilavı tekrar ısıtmak sizi zehirleyebilir!

A101'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? İşte A101 kataloğunun tamamı...