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  • Sezen Aksu'nun koronavirüs korkusu! Alina Boz'un ardından telaşa kapıldı
09 Eylül 2020 Çarşamba 16:09 | Son Güncelleme:

Sezen Aksu'nun koronavirüs korkusu! Alina Boz'un ardından telaşa kapıldı

Sezen Aksu'nun koronavirüs korkusu! Alina Boz'un ardından telaşa kapıldı

Oyuncu Alina Boz'un koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra Sezen Aksu'nun telaşlandığı ortaya çıktı. Boz'un sevgilisi Mithat Can Özer'in annesi Sezen Aksu'nun test yaptırıp yaptırmadığı henüz bilinmiyor.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Alina Boz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı. Boz, önceki gün rol aldığı dizinin yapım şirketi tarafından yapılan koronavirüs testinde sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

KORONAVİRÜS PANİĞİ

Habertürk'ün haberine göre; 22 yaşındaki Boz'un açıklamasının ardından 'Minik serçe' lakaplı Aksu, panikledi. Mithatcan Özer'in önlem amaçlı test yaptırıp, yaptırmadığı ise henüz bilinmiyor.

"TEDAVİ SÜRECİM EVDE DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Alina Boz, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

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