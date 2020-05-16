Sezen Aksu'nun hastalığı Kolit nedir? Kolit hastalığı belirtileri nelerdir?

Sezen Aksu’nun hastalığı Kolit nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Sezen Aksu’nun 2014 yılında yakalanıp iyileştiği Kolit hastalığının yeniden tekrarladığı öğrenildi. Daha önce Sertap Erener’in de bu hastalığa yakalanıp tedavi olduğu biliniyor. Kolit hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? sorularının yanıtı ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEZEN AKSU’NUN HASTALIĞI NEDİR?

Sezen Aksu’nun Kolit hastalığının yeniden nüksettiği öğrenildi. Minik Serçe en son 2014 yılında Kolit rahatsızlığından dolayı ameliyat olmuş ve sağlığına kavuşmuştu.

Kolit (Kalın bağırsağın iltihabı) hastalığına yakalandığını söyleyen sevilen sanatçı konuya ilişkin “Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Bir diğer ünlü isim Sertap Erener de Kolit hastalığıyla ilgili geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiğini ve ABD’de bir ameliyat olarak kalın bağırsağını aldırdığını anlatmıştı.

KOLİT HASTALIĞI NEDİR?

Kolit, kalın bağırsak olarak bilinen ve kolonu etkileyen bir hastalıktır. Bir çeşit iltihaplanma çeşidi olan Kolit, kalın bağırsakta tahriş ve şişmeye neden olarak buradaki iç astarda ülser denen yaralara yol açar. Sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalıktır.

KOLİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kolit hastalığının belirtileri arasında ise; karın ağrısı veya kramp, şişkinlik, kansızlık, iştahsızlık ve kilo kaybı, ishal veya kabızlık, dışkıda kan, ateş ve titreme, kusma, makatta akıntı, cilt döküntüleri, karaciğer fonksiyonlarında bozukluk, gözde kızarıklık ve yanma hissi, eklem ağrıları ve eklemlerde şişme gibi unsurlar bulunuyor.

Hastalığın başlıca nedeni bağırsakların yani kolonun virüs, zararlı bakteri veya parazitler tarafından iltihaplanmasıdır. Kalın bağırsakta azalan kan akımı veya alerjik reaksiyonlar da Kolite yol açabiliyor.