Sezen Aksu'nun hastalığı 6 yıl sonra nüksetti!

65 yaşındaki Sezen Aksu, 2014 senesinde Kolit hastalığına yakalandı ve bir ameliyat geçirdi. Snob Magazin'in haberine göre; Geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşan Aksu'nun hastalığı 6 yıl sonra tekrar nüksetti.

"SIKINTI YAŞIYORUM"

Kolit yani kalın bağırsağın iltihaplanması olarak bilinen hastalığa yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı Sezen Aksu, "Kolit atakları nedeniyle sıkıntı yaşıyorum" diyerek sevenlerini üzdü.

KOLİT HASTALIĞI NEDİR?

Bağırsak iltihabı tıptaki adıyla kolit hastalığı, kalın bağırsağın içindeki ince zarın veya bağırsağın tümünün iltihaplanması sonucu bağırsağın işlevini yerine getirememesine neden olur. Fark edilebilen belirtiler gösterse de tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir.