Sezen Aksu'nun acı günü! Babası Sami Yıldırım hayatını kaybetti
Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Sezen Aksu'nun 91 yaşındaki babası Sami Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Yıldırım, bugün öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Sezen Aksu'nun, babasının tedavi süreci boyunca yanında olduğu, üzücü haberi hastanede aldığı öğrenildi.