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  3. Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! 'Bundan sonra...'

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! 'Bundan sonra...'

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! 'Bundan sonra...'

Sanat düntasının Minik Serçe'si Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen bir açıklama geldi. Aksu, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" dedi.

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra Kanlıca'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışında muhabirlerle konuşan Sezen Aksu, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.

"BUNDAN SONRASI BENİM HAYATIM"

Minik Serçe, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" diyerek sevenlerini üzen haberi verdi.

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