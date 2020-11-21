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21 Kasım 2020 Cumartesi 12:11 | Son Güncelleme:

Sezen Aksu'dan Derya Uluğ'a anlamlı 'kalp'

Sezen Aksu'dan Derya Uluğ'a anlamlı 'kalp'

Pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ sevenlerinin aylardır beklediği projeyi hayata geçirmeye başladı. Pandemi döneminde konserlere ara veren sanatçı Derya Uluğ Youtube kanalı açarak orada şarkılarını yayınlamaya başladı.

Kısa sürede çok beğeni kazanan Uluğ'un kanalında şarkılarını yayınlamaya devam edeceği öğrenildi.

Sesiyle geniş kitlelerce sevilen Derya Uluğ açtığı Youtube kanalında #söylüyorDU hashtagiyle şarkılarını yayınlıyor. Sezen Aksu'ya ait "Perişanım Şimdi" şarkısını seslendiren başarılı sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına Sezen Aksu'dan "Kalp"li yorum geldi.

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