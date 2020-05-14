Sezen Aksu Mehmet Akif Ersoy'un evini kiraladı! Ev güzellik merkezi oldu

Sezen Aksu, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un bir dönem Beylerbeyi’nde yaşadığı evi 2011 yılında, 350 bin TL’ye satın aldı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırmış, dışı cephesi ise aynı kalmıştı. İşte o evin, güzellik merkezi olarak Safiye Turan’a kiraya verildiği ortaya çıktı. Ersoy’un şiirler ve yazılar kaleme aldığı evde şimdilerdeyse cilt bakımı, manikür, pedikür ve takma kirpik yapılıyor.

TABELASI BULUNMUYOR

“Safiye Turan Beauty Studio” adındaki güzellik merkezinin tabelasının binada asılı bulunmaması ise dikkat çekti. Sezen Aksu’nun evi kiraya vermeden önce Turan’a sık sık bakıma gittiği ve Beylerbeyi’nde bir yer açmak isteyen güzellik uzmanına evden bahsettiği öğrenildi.

