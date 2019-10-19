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  3. Şeyma Subaşı'ya Acun Ilıcalı'nın trafik kazası soruldu! Bakın ne yanıt verdi...

Şeyma Subaşı'ya Acun Ilıcalı'nın trafik kazası soruldu! Bakın ne yanıt verdi...

Şeyma Subaşı'ya Acun Ilıcalı'nın trafik kazası soruldu! Bakın ne yanıt verdi...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçen hafta sonu bir trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazada lüks araç ise kullanılamaz hale gelmişti.

Kazanın ardından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Bebek'te aracını beklerken objektiflere yansıdı. TV100'ün haberine göre Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın geçirdiği trafik kazasıyla ilgili magazincilerin sorduğu soruya "Teşekkür ederim. Bir şey konuşmayacağım" yanıtını verdi.

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