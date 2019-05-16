Şeyma Subaşı'nın ultrason paylaşımı şaşırttı!

Son olarak kızı Melisa'ya hamile olduğu dönemde yazdığı günlükten bir bölüm ve Melisa'nın ultrason fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Subaşı dikkatleri üzerine çekti. Subaşı, yaptığı paylaşıma İngilizce olarak, "Yıllar önce tuttuğum günlükten bir kaç sayfa... Sanırım içime doğmuş ve bu günlük sayfalarını saklamışım." notunu düştü.