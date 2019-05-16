Şeyma Subaşı'nın ultrason paylaşımı şaşırttı!
2018'de Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandıran Şeyma Subaşı, yakında yayınlanacak kitabıyla ilgili yaptığı paylaşımda, ultrason fotoğrafını gösterdi. Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi.
Son olarak kızı Melisa'ya hamile olduğu dönemde yazdığı günlükten bir bölüm ve Melisa'nın ultrason fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Subaşı dikkatleri üzerine çekti. Subaşı, yaptığı paylaşıma İngilizce olarak, "Yıllar önce tuttuğum günlükten bir kaç sayfa... Sanırım içime doğmuş ve bu günlük sayfalarını saklamışım." notunu düştü.