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  3. Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını Acun Ilıcalı ödemiyormuş! İşin aslını böyle anlattı

Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını Acun Ilıcalı ödemiyormuş! İşin aslını böyle anlattı

Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını Acun Ilıcalı ödemiyormuş! İşin aslını böyle anlattı

Her sözü ve hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı, çıktığı tatiller hakkında açıklamada bulundu. Subaşı, "Kuruş harcamıyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, çıktığı tatillerle sık sık gündeme geliyor. Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda "Miami oteli ve parayla ilgili" kelimeleri dikkat çekince Subaşı, "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii ki de benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklama yapmıştı.

'GUİDO KURUŞ ÖDETMİYOR'

Son olarak Magazin Noteri programına katılan Subaşı, tatil paralarını kimin ödediği açıkladı. Subaşı açıklamasında "Acun Melisa'yla olan 3 tatilimi karşılıyor anlaşmamız var. Guido tüm tatil masraflarını ödüyor kuruş ödetmiyor. Guido ile olan tatilim ayrı bir şey; bir kuruş ödemişliğim yok zaten..." dedi.

Subaşı kalan tatillerinin ise reklam ve davetler sayesinde ödendiğini açıkladı.


'Tatil masraflarımı Guido ödüyor'
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