Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafına kullanıcılar neredeyse aynı yorumu yaptı

Acun Ilılcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, aşkını sosyal medyaya da taşıyor. Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Subaşı, sevgilisi ile bu kez İngiliz bayrağının üstünde çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Şeyma'nın paylaşımının altına "Biz bayrağı göklerde taşırız, onlar bayrağın üstünde gezer" yorumları geldi.