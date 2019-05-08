Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın yorumu çok konuşuldu

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini yaklaşık 10 dakikada noktalamıştı.

Ayrılıktan sonra Ilıcalı'nın adı Itır Esen ile anılırken, Subaşı ise Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ve birbirilerine yaptıkları yorumlarla aşklarını gözler önüne seren çiftin, Instagram'daki son diyaloğu da gündem oldu.

Şeyma Subaşı, pizza emojili bu fotoğrafı, 'Beni satın al ve bana güzel olduğumu söyle' notuyla yayınladı.

Sosyetik güzelin bu paylaşımına sevgilisi Guido Senia'dan yorum gecikmedi.

Senia, 'Tatlım benim için biraz pizza bırak...' yanıtını verdi. Subaşı da, 'Yemek yok bebeğim sana yenisini alırım' dedi.

Çiftin bu yazışmasına sosyal medyada yorum yağdı.