Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan aldatma iddialarına çirkin yanıt!

Guido Senia'nın bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği görüntüler magazin gündemini sallamıştı. Senia'nın, Subaşı'nı aldattığı ve bu olay sonrası Subaşı'nın ilişkisini sonlandırdığı öne sürülnüştü.

ÇİRKİN YANIT!

Senia, konuyla ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaşan bir magazin programının fotoğrafının altına açıklama yaptı. S. B isimli genç kadın ile aşk yaşadığı iddialarına ünlü DJ, "Benimle fotoğraf çekmek istediğini söyleyen bir fan sadece. Nasıl bu kadar aptal olabilisiniz? Saygı lütfen!" yanıtını verdi.

Guido'nun gazetecilere aptal demesi tepkileri üzerine çekti.