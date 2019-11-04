Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'dan Acun Ilıcalı yorumuna sert tepki!

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'ya canlı yayında mesaj atmış, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili bir şey daha konuşacağım" demişti. Bu mesaj sosyal medyada geniş yankı bulurken, daha sonra Subaşı'nın tatile sevgilisi Guido Senia ile gittiği ortaya çıktı.

'ACUN'UN PARASIYLA MI ÖDÜYORSUN?'

Bu olay sonrası İtalyan DJ Guido Senia, Instagram hesabından Miami'den paylaşım yaptı. Bir takipçisi ise Senia'ya 'Sen bu tatili ve otel odası parasını onun eski kocasının parasıyla mı ödüyorsun?' şeklinde bir soru yöneltti.

'NASIL BU KADAR APTAL OLABİLİRSİNİZ?'

Bu yorum üzerine sinirlenen Guido Senia, takipçisine 'Bunu düşünecek kadar nasıl bu kadar aptal olabilirsiniz?' yanıtını verdi. Şeyma Subaşı da sevgilisini destekleyen bir emoji koymayı ihmal etmedi.

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