Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, koronavirüs karantinasına isyan etti!

Şeyma Subaşı ve Guido Senia, yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra 14 gün kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada çifte tepki yağınca bakanlık harekete geçmişti. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Korona Virüsü testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın testleri negatif çıkmış, ikili '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve geri gönderilmişti.

İSYAN ETTİ

Son olarak İsrail’den gelip 14 gün kuralına uymadan İstanbul’da gezen ve tepkilerin ardından test yapılıp eve gönderilen Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia, isyan etti. Sosyal medya hesabından ingilizce bir paylaşımda bulunan Guido, “İki ülkede test yapılıp negatif çıkmama rağmen iki kez karantinada tutulan tek ben varımdır. Guinness kazanır mıyım?” dedi.