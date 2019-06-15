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  3. Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' isimli kitabın ön satışı başladı

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' isimli kitabın ön satışı başladı

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' isimli kitabın ön satışı başladı

Evliliği, sosyal medya paylaşımları ve konuştukları her zaman takip edilen Şeyma Subaşı'nın kitabı ön satışa başladı. İnternet üzerinde satışa başlanan kitabın kapak resmi de paylaşıldı. Kitapla ilgili kısa bir bilgi metni de yayınlandı.

İnternet üzerinde satışa başlanan kitabın kapak resmi de paylaşıldı. Kitapla ilgili kısa bir bilgi metni de yayınlandı. 

Yayınlanan metin şöyle; 

Hatırladığım ilk anı neydi?
Annemle babamın bana sıkıca sarıldığı aklıma geliyor.
Hepimizin güldüğünü hatırlıyorum sonra. Ve anneannemin masallarını.

İlk anılarımı bulutlar üzerindeymişim gibi hatırlıyorum, sonrası fırtına... hepinizin bildiği gibi... ve şimdi yine pembe bulutlar... hepimizin yaşadığı gibi...

Ben de bir annenin gözünün nuru, bir babanın altın saçlı kızıyım. Ve küçük bir kız çocuğunun, kucağında uyumayı çok sevdiği annesiyim.

Bunları unutmadan okuyun isterim hayatımı...

(Magazin Burada)

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