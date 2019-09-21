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  3. Şeyma Subaşı'nın reklam başına talep ettiği rakam dudak uçuklattı!

Şeyma Subaşı'nın reklam başına talep ettiği rakam dudak uçuklattı!

Şeyma Subaşı'nın reklam başına talep ettiği rakam dudak uçuklattı!

Instagram'da 3,1 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı'nın, reklamlar için dudak uçuklatan rakamlar istediği iddia edildi.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı hakkında yine bomba bir iddia ortaya atıldı. Ortağı olduğu Healthyish Cafe dışında başka geliri olmayan ve lüks seyahatlerine yine de ara vermeyen Subaşı'nın, 3,1 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünde 24 saatliğine paylaştığı bir reklam için yüksek bir meblağ istediği iddia edildi.

BİR HİKAYE 120 BİN TL!

Haberler.com'un haberine göre Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin lira nafaka alırken bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşmak için 120 bin TL talep ediyor. Magazin kulislerinde konuşulan bir bilgiye göre de Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye gözükeceği bir reklam filminde yer alması ise resmen bir servet.

Şeyma Subaşı ile görüşen ünlü bir marka Subaşı'nın talebini duyunca şaşırdı. İddialara göre, Subaşı, yalnızca birkaç saniye görüneceği bir reklam filminden neredeyse 1 milyon liraya yakın talepte bulundu.

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