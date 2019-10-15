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  3. Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki Acun Ilıcalı detayı dikkat çekti, görenler şaştı kaldı!

Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki Acun Ilıcalı detayı dikkat çekti, görenler şaştı kaldı!

Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki Acun Ilıcalı detayı dikkat çekti, görenler şaştı kaldı!

Her hareketi ve açıklamasıyla gündeme gelmeyi başaran Şeyma Subaşı, son olarak Instastory'den yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile Eylül 2017'de dünyaevine girmişti. Yaklaşık bir yıl evli kalan çift, Kasım 2018'de tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

SON PAYLAŞIMINDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Şeyma Subaşı'nın paylaştığı bir hikayede Acun Ilıcalı detayı dikkat çekti. Acun Ilıcalı ve kızlarının fotoğrafının yer aldığı görülen bir tablet, Subaşı'nın takipçilerinin dikkatini çekti. Kime ait olduğu bilinmeyen tablet, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
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