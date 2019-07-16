Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7115
  • 6,4364
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şeyma'nın paylaşımına takipçilerinden tepki! Bu kadar kendini beğenen birini görmedim

Şeyma'nın paylaşımına takipçilerinden tepki! Bu kadar kendini beğenen birini görmedim

Şeyma'nın paylaşımına takipçilerinden tepki! Bu kadar kendini beğenen birini görmedim

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirdikten sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından paylaştığı not ile çok konuşuldu.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki notla yine adından söz ettirmeyi başardı.

"KOMİK VE ŞAPSAL BİR KIZIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, paylaştığı fotoğrafa, "Nerede kalmıştım? Ah 'you can't make everyone happy you are not pizza or avocadoor nutella. Kabul edin komik ve şapsal bir kızım Ve beni çok seviyorsunuz." notunu ekledi.

"BU KADAR KENDİNİ BEĞENEN BİR İNSAN GÖRMEDİM"

Şeyma Subaşı'nın takipçileri paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın bazı takipçileri paylaşımı beğenirken bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Evet seni çok seviyoruz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadar kendini beğenen bir insan daha görmedim." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler
'Ketojenik' zayıflıyor
<p>Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre

Kız Arkadaşıyla Tartışan Gence ´Osmanlı Tokadı´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor