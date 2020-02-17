Şeyma Subaşı'nın paylaşımı olay oldu: Acun Ilıcalı farkı!

İtalyan DJ Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'na Sevgililer Günü'nde güllerden oluşan bir buket gönderdi. Subaşı o anları sosyal medya hesabından paylaşınca ise olanlar oldu.

'ACUN FARKI'

Subaşı'nın takipçileri, iki yıl önceki Acun Ilıcalı'nın gülleriyle Guido Senia'nın güllerini kıyasladı. Ilıcalı’nın gönderdiği güller ile Senia’nın gönderdiği güllerin kıyaslanınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Acun'un gönderdiği güllerin fazlalığını fark eden takipçiler, "Acun farkı" şeklinde yorumlarda bulundu.