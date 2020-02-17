Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,048
  • 6,5559
  • 307.567
  • 121016
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şeyma Subaşı'nın paylaşımı olay oldu: Acun Ilıcalı farkı!

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı olay oldu: Acun Ilıcalı farkı!

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı olay oldu: Acun Ilıcalı farkı!

Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu. Guido Senia Subaşı'na gül gönderince, Şeyma'nın takipçileri eski bir detayı ortaya çıkardı.

İtalyan DJ Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'na Sevgililer Günü'nde güllerden oluşan bir buket gönderdi. Subaşı o anları sosyal medya hesabından paylaşınca ise olanlar oldu.

'ACUN FARKI'

Subaşı'nın takipçileri, iki yıl önceki Acun Ilıcalı'nın gülleriyle Guido Senia'nın güllerini kıyasladı. Ilıcalı’nın gönderdiği güller ile Senia’nın gönderdiği güllerin kıyaslanınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Acun'un gönderdiği güllerin fazlalığını fark eden takipçiler, "Acun farkı" şeklinde yorumlarda bulundu.


Acun Ilıcalı'nın şovu Survivor'a damga vurdu!
Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a destek
Sürpriz aşk patladı!
Murat Yıldırım aşkı bunu da yaptırdı!
Şeyma'nın paylaşımı olay oldu: Acun farkı!
<p>Küçük Selva´nın babasıyla geliştirdiği oyunu bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan sosyal m

Suriyeli Minik Selva´nın ´Hayat Güzeldir´ Filmini Anımsatan Savaş Oyunu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Beyin hücrelerini yenileyen besinler

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in evi görüntülendi!