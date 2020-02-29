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  3. Şeyma Subaşı'nın öpüşme videosu Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Biz yemek yemeye utanıyoruz!

Şeyma Subaşı'nın öpüşme videosu Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Biz yemek yemeye utanıyoruz!

Şeyma Subaşı'nın öpüşme videosu Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Biz yemek yemeye utanıyoruz!

İdlib'de verdiğimiz 33 şehit herkesin yüreğini yakmış, ünlüler de acılarını sosyal medyadan dile getirmişti. Ancak Subaşı'nın tatil paylaşımları takipçilerini ayağa kaldırdı. Fenomene en ağır tepki ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hain saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz yaralandı. Bu acı haberle Türkiye tek yürek olurken, sosyal medyada ünlüler de acılarını paylaştı. Ancak Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.

TEPKİ YAĞDI

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile tatile çıkan Şeyma Subaşı ise sosyal medya hesabından tatil fotoğrafları paylaştı. Subaşı, Instagram hesabının hikaye bölümünden Senia ile öpüşmeli bir videosunu paylaşınca ise takipçileri ayağa kalktı. Herkesin tepki gösterdiği fenomene Demet Akalın da sessiz kalamadı.

'BİZ YEMEK YEMEYE UTANIYORUZ!'

Akalın, sosyal medya hesabından Subaşı'na şu sözlerle ateş püskürdü: "Biz evde yemek yemeye utanırken, öpüşürken gezerken story atanlar var... Bugünki konserimizi iptal ettik demeye bile elim varmadı insanın aklına gelmiyor bunu çok büyük meziyetmiş gibi yazmak bile istemedim.. Ne acayip bir dünya hakikaten ya, birilerinde ya kalp yok ya da Mehmetçiğin adını çocukken bile duymadılar.. Kimseye zorla vicdan takamıyorsun ama biraz saygı. Sizin Paris gezileriniz ya da aşk hayatınız istemsiz keşfete düşüyor! Azıcık el insaf ya! Azıcık..."


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