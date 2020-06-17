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  3. Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya ikinci şok!
17 Haziran 2020 Çarşamba 09:35 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya ikinci şok!

Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacıya ikinci şok!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini görüntüleyip ifşa eden banka görevlisi Fulya A. ikinci bir şok yaşadı. Fulya A'nın dosyası, Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.

Birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın banka hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' adı altında paylaşıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.

İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

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